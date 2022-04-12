Япония расширила санкции на 398 россиян и 28 компаний из России

Власти Японии включили в санкционный список еще 398 россиян, 26 компаний и два банка из России в связи с ситуацией на Украине. Токио также отказался от импорта российских древесины и машинного оборудования.

Заморозка активов коснется 385 депутатов Госдумы РФ, главкома ВМФ РФ Николая Евменова и его заместителя Владимира Касатонова, командующего ВВС РФ Сергея Дронова, командующего Черноморским флотом Игоря Осипова и его зама Сергея Пинчука. Также главкомов Сухопутных войск Олега Салюкова и ВКС РФ Сергея Суровикина и ряда других лиц, говорится в заявлении МИД Японии.

В черный список компаний попали АО «НПК «Техмаш», Арсеньевский авиационный завод «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина, Рязанское конструкторское бюро «Глобус», Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-авиа» и другие. С 12 мая также будут заморожены активы и все транзакции со Сбербанком и «Альфа-банком».

Власти Японии также пополнили список санкционных товаров, от закупок которых решили отказаться с 19 апреля. Будут приостановлены закупки некоторых видов древесины, машинного оборудования, алкоголя.

Ранее Япония объявила о заморозке активов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, замглавы президентской администрации Дмитрия Козака и Сергея Кириенко, бизнесменов Алишера Усманова, Аркадия и Бориса Ротенбергов. Ограничения вводятся в связи с проводимой Москвой военной операцией по защите Донецка и Луганска.

Токио, Наталья Рязанова

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