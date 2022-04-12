Заводы Mazda и сборщика Apple остановились из-за вспышки Covid-19 в Китае

Автоконцерн Mazda остановит сборку автомобилей в Японии из-за нехватки деталей китайского производства. Компания Pegatron, занимающаяся сборкой продуктов Apple, также остановила свои заводы в Шанхае и провинции Цзянсу на фоне вспышки коронавируса.

Заводы Mazda будут простаивать 14 и 15 апреля из-за «трудностей с закупкой некоторых важных автомобильных комплектующих». К этому привел рост больных Covid-19 в КНР, сообщили в пресс-службе компании.

Тайваньский производитель электроники Pegatron временно распустил рабочих своих заводов в районах Китая, где растет число заболевших коронавирусом. Предприятия работали в режиме «пузыря», не позволяя сотрудникам контактировать с посторонними, но местные власти распорядились полностью закрыть заводы. Дата возобновления производства не уточняется, пишет Market Watch.

По данным издания, Pegatron – второй по объемам сборщик продукции Apple после компании Foxconn.

Напомним, локдаун в Шанхае стал самым крупным после карантинных мер в Ухане в самом начале пандемии. За сутки в городе выявили еще 994 случая заражения коронавирусом.

Москва, Наталья Рязанова

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