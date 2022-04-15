Северная Македония высылает еще шестерых российских дипломатов

Северная Македония объявила о высылке еще шести российских дипломатов. Об этом сообщает МИД Северной Македонии.
«Сегодня посла Российской Федерации в стране Сергея Базникина вызвали в МИД, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой шестеро дипломатов посольства Российской Федерации в Скопье были объявлены персонами нон грата», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
По утверждению МИД Северной Македонии, дипломаты осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях. Они должны будут покинуть территорию страны в ближайшие пять дней.
В МИД РФ заявили, что Москва ответит на этот шаг балканской республики.
Напомним, 28 марта Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата. Сотрудников диппредставительства России обвинили в нарушении принципов Венской конвенции о дипломатических отношениях.
После начала военной спецоперации Минобороны РФ на Украине Северная Македония была включена в список недружественных России государств.
Скопье, Наталья Петрова
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