Северная Македония высылает еще шестерых российских дипломатов

Северная Македония объявила о высылке еще шести российских дипломатов. Об этом сообщает МИД Северной Македонии.

«Сегодня посла Российской Федерации в стране Сергея Базникина вызвали в МИД, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой шестеро дипломатов посольства Российской Федерации в Скопье были объявлены персонами нон грата», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

По утверждению МИД Северной Македонии, дипломаты осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях. Они должны будут покинуть территорию страны в ближайшие пять дней.

В МИД РФ заявили, что Москва ответит на этот шаг балканской республики.

Напомним, 28 марта Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата. Сотрудников диппредставительства России обвинили в нарушении принципов Венской конвенции о дипломатических отношениях.

После начала военной спецоперации Минобороны РФ на Украине Северная Македония была включена в список недружественных России государств.

Скопье, Наталья Петрова

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