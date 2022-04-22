Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели

Финляндия направит заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. Об этом заявил зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя.

Накануне члены комитета провели в Стокгольме встречу со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, а также с главами Минобороны и МИД Швеции Петером Хультквистом и Анн Линде.

«Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной», – приводит слова Туомиоя финская газета Helsingin Sanomat (цитата по РИА «Новости»).

По словам политика, кажется очевидным, что Финляндия направит заявку на членство в НАТО. Он счел важным сообщить об этом шведским коллегам.

Отметим, что в Финляндии и Швеции начали активно обсуждать возможность вступления стран в НАТО после начала специальной военной операции России на Украине. Согласно последним соцопросам, за вступление Финляндии в альянс высказались 62% опрошенных, против – 16%, остальные затруднились с ответом. В Швеции число сторонников вступления страны в НАТО возросло с 51% в марте до 57% в апреле. Против членства выступает 21% респондентов, еще 22% затрудняются с ответом.

На прошлой неделе шведские СМИ сообщили, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон приняла решение по вопросу о вступлении страны в НАТО. Отмечалось, что ее цель состоит в том, чтобы подать заявку на саммите альянса, который пройдет 29-30 июня в Мадриде. Впрочем, сама Андерссон не подтвердила эту информацию.

Добавим, что в среду, 20 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сделала предупреждения Швеции и Финляндии по поводу последствий их возможного вступления в НАТО. По ее словам, страны проинформированы обо всем, «к чему это (вступление в НАТО – прим. ред.) приведет».

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»