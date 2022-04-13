Швеция решила подать заявку на вступление в НАТО, Финляндия еще думает

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон приняла решение по вопросу о вступлении страны в НАТО. Ее цель – подать заявку на саммите альянса, который состоится 29-30 июня в Мадриде. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet, ссылаясь на источники в руководстве правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции.

По данным газеты Aftonbladet, правящая партия страны 24 мая проведет специальную встречу, на которой партийное руководство может принять решение о поддержке членства Швеции в НАТО.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня заявила, что парламент страны обсудит членство в НАТО на следующей неделе. Политик отметила, что решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель, пишет Svenska Dagbladet. Заявление прозвучало на совместной с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон пресс-конференции после встречи глав правительств двух стран по вопросам политики безопасности.

Ранее The Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже летом 2022 года.

В январе текущего года в Кремле заявили, что Москву тревожит любое расширение НАТО, поскольку это элемент конфронтации, а не развития. Расширение альянса в любом направлении представляет угрозу для России, отметил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стокгольм, Наталья Петрова

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