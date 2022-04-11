The Times: Швеция и Финляндия намерены летом вступить в НАТО

Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже летом текущего года, пишет The Times со ссылкой на официальных лиц США. Вашингтон назвал решение североевропейских стран стратегическим просчетом Москвы.

Вступление Швеции и Финляндии в североатлантический альянс обсуждалось на прошлой неделе на встречах министров иностранных дел стран-членов НАТО. В этих переговорах участвовали также представители Хельсинки и Стокгольма. По итогам, НАТО ожидает заявку Финляндии уже летом, а вскоре после нее – заявку от Швеции, рассказал источник.

После вероятного принятия новых членов число стран внутри альянса увеличится с 30 до 32.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг спрогнозировал расширение альянса за счет присоединения Швеции и Финляндии. В середине января МИД Финляндии опроверг этот прогноз и заявил, что подобные планы не существуют. Швеция также отвергла предложение стать членом НАТО, но уже в марте власти заявили, что анализируют возможность присоединиться к блоку.

В Кремле отметили, что их тревожит любое расширение НАТО, поскольку это элемент конфронтации, а не развития. Расширение альянса в любом направлении представляет угрозу для России, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»