Россия предостерегла Швецию и Финляндию от вступления в НАТО

Россия сделала предупреждения Швеции и Финляндии по поводу последствий их возможного вступления в НАТО. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия-24»официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно».

Гибридные меры по фактическому втягиванию этих стран в альянс проводились «под видом учений или тренингов», отметила Захарова, передает ТАСС.

«Мы свои предупреждения все сделали – и публично, и по двусторонним каналам», – сказала она, подчеркнув, что страны проинформированы обо всем, «к чему это (вступление в НАТО – прим. ред.) приведет».

Ранее сообщалось, что парламент Финляндии в среду, 20 апреля, приступит к обсуждению вопроса о вступлении страны в Североатлантический альянс. Финский премьер-министр Санна Марин заявляла, что Хельсинки в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей вступать в НАТО.

На прошлой неделе шведские СМИ сообщили, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон приняла решение по вопросу о вступлении страны в НАТО. Отмечалось, что ее цель состоит в том, чтобы подать заявку на саммите альянса, который пройдет 29-30 июня в Мадриде. Впрочем, сама Андерссон не подтвердила эту информацию.

В Финляндии и Швеции начали активно обсуждать возможность вступления стран в НАТО после начала специальной военной операции России на Украине.

Согласно последним опросам, в Швеции число сторонников вступления страны в НАТО возросло с 51% в марте до 57% в апреле. Против членства выступает 21% респондентов, еще 22% затрудняются с ответом. Это следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром «Демоскоп» по заказу газеты «Афтонбладет».

В Финляндии последние опросы общественного мнения также свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, согласно исследованиям, за вступление в альянс высказались 62% опрошенных, против – 16%, остальные затруднились с ответом.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»