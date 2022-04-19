В парламенте Финляндии в среду начнутся дебаты по вступлению в НАТО

Эдускунта (парламент Финляндии) в среду приступит к обсуждению вопроса о вступлении страны в Североатлантический альянс, – сообщает Le Figaro.

Для инициирования процесса вступления в НАТО «за» в должно проголосовать подавляющее большинство из 200членов финского парламента. Согласно данным финских СМИ, в настоящее время около 100 членов готовы проголосовать за присоединение к НАТО, 12 парламентариев выступают против. Остальные ждут начала дебатов, чтобы определиться с позицией.

Ранее в апреле финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей вступать в НАТО.

«Думаю, это произойдет довольно быстро. Через несколько недель, а не несколько месяцев», – заявила на прошлой неделе молодой социал-демократический лидер скандинавской страны Санна Марин.

После начала специальной военной операции России на Украине в Финляндии активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам, за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных, против были 16% и остальные затруднились с ответом.

Хельсинки, Иван Бабурин

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