Финляндия готова вступить в НАТО

Финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен в пятницу, 15 апреля, заявила, что ее страна с большой долей вероятности сделает выбор в пользу присоединения к НАТО, – сообщает телеканал Sky News.

В интервью телеканалу Тюппурайнен сказала: «В данный момент я сказала бы, что это более чем вероятно, но решение пока не приняли. Народ Финляндии уже определился с выбором, а опросы общественного мнения показывают значительную поддержку среди населения идеи членства страны в НАТО».

Хельсинки, Иван Бабурин

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