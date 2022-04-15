Финляндия готова вступить в НАТО

Финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен в пятницу, 15 апреля, заявила, что ее страна с большой долей вероятности сделает выбор в пользу присоединения к НАТО, – сообщает телеканал Sky News.
В интервью телеканалу Тюппурайнен сказала: «В данный момент я сказала бы, что это более чем вероятно, но решение пока не приняли. Народ Финляндии уже определился с выбором, а опросы общественного мнения показывают значительную поддержку среди населения идеи членства страны в НАТО».
Хельсинки, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube