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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 5 мая 2022, 16:00 мск

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ООН начала сбор $2,25 млрд для Украины

Организация Объединенных Наций объявила о сборе средств на гуманитарную помощь для Украины. Цель программы – 2,25 млрд долларов, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Польша и Швеция при участии ООН и в сотрудничестве с главами Европейского совета и Европейской комиссии организовали донорскую конференцию в Варшаве. Участники намерены определить долгосрочные потребности Украины и поделить деньги на неотложные потребности. К сбору средств привлечены 200 гуманитарных партнеров ООН.

«Мы направили экстренные обращения с целью сбора 2,25 млрд долларов. Надеемся получить поддержку», – цитирует Гриффитса ТАСС.

Ранее Международный валютный фонд создал спецсчет, через который Украина будет получать 5 млрд долларов ежемесячно. Киев объявил, что потратит эти деньги на выполнение социальных и гуманитарных обязательства перед жителями страны.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Киев, Крым, Москва, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Финансы, Экономика, Европа,