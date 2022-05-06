В Аргентине проверяют восемь случаев детского гепатита неясного происхождения

Медики в Аргентине выясняют причину заболевания детей с признаками гепатита. У восьми человек подозревают гепатит неизвестного происхождения, от которого в мире уже умер один ребенок.

Специальная рабочая группа изучает анализы восьми детей, чьи случаи посчитали подозрительными. Медики пока не подтвердили острый гепатит неизвестного происхождения. Врачи отмечают, что дети никак не связаны между собой, то есть велики шансы, что это не вспышка опасного заболевания, пишут «Вести.ру».

Вcемирная организация здравоохранения на 1 мая зарегистрировала 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в ряде стран мира. Один ребенок умер, некоторым потребовалась срочная пересадка печени.

Преварительно, причиной мог стать аденовирус на фоне заражения коронавирусом нового типа. Роспотребнадзор назвал крайне низкой опасность проникновения вируса в Россию благодаря ограничениям на перелеты в другие страны.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

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