ЕС исключил запрет на транспортировку российский нефти из санкций

Евросоюз исключил из шестого пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти, передает DPA со ссылкой на источник.

Члены ЕС предварительно договорились запретить перевозку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими европейским государствам. После обсуждения 9 мая этот пункт поставили под вопрос, а 10 мая стало известно, что его исключили из шестого пакета антироссийских санкций. Представители стран ЕС также обсуждают запрет на страхование рейсов судов с российской нефтью.

Согласование шестого пакета ограничений проходит сложно, поскольку касается запрета на покупку у России энергоносителей. Ранее Германия и Нидерланды попросили внести новые ограничения в уже утвержденный список, а Венгрия и Словакия призвали продлить им срок исключения из эмбарго на российскую нефть.

Напомним, Германия и Катар не смогли договориться о поставках сжиженного природного газа. Страны разошлись во мнениях относительно продолжительности контракта. Заминка случилась также из-за положения, запрещающего Германии перенаправлять энергоносители в другие европейские регионы.

Москва, Наталья Рязанова

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