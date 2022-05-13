Макрон призвал коллективно ответить на приближающийся продовольственный кризис

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Латинской Америки к совместной работе в связи с угрозой продовольственного кризиса. Именно преодоление последствий ситуации на Украине французский лидер назвал главной темой переговоров с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

«Мы должны найти коллективный ответ на последствия этого конфликта, в том числе для продовольственных рынков в свете серьезного риска продовольственного кризиса в Северной Африке и на Ближнем Востоке», – сказал Макрон перед началом переговоров.

Выступление глав государств транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети.

Альберто Фернандес подтвердил, что «мир нуждается в укреплении продовольственной и энергетической безопасности» и его страна готова к «совместной работе».

Как сообщал «Новый День», президент Аргентины надеялся привлечь внимание Европы к проблемам, вызванным антироссийскими санкциями. Фернандес подчеркнул, что экономические ограничения, введенные так скоро после удара пандемии, ставят под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность в Латинской и Центральной Америке.

Санкционное давление на Россию усилилось после признания независимости Донецкой и Луганской республик. После начала военной спецоперации России по защите Донбасса Запад принял пять новых пакетов санкций и обсуждает шестой.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

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