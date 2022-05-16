Германия стала больше тратить на российскую нефть и решила отказаться от нее до конца 2022 года

Расходы ФРГ на закупку российских энергоносителей увеличились более чем на половину за год, хотя объем импорта снизился. Германские власти намерены выполнить свой план по отказу от нефти и газа из России даже при отказе Евросоюза от эмбарго.

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в марте страна закупила на 27,8% меньше нефти и природного газа у России, чем в марте прошлого года. При этом, расходы на российские энергоносители выросли на 56,5% (до 2,4 млрд евро) на фоне роста рыночных цен.

Национальное министерство экономики подтвердило, что доля российской сырой нефти в общем объеме потребления в Германии уменьшилась с 35% до 12%. Снижение импорта из России происходит в рамках национального плана по отказу от российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников в правительстве ФРГ.

По их словам, власти намерены до конца 2022 года отказаться от закупок нефти из России. Это решение состоится даже в случае неудачи с согласованием эмбарго на уровне ЕС.

«Предпринимаются усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев», – рассказали чиновники.

16 мая министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся, чтобы договориться о введении эмбарго на покупку российской нефти. Переговоры на уровне послов ранее провалились.

Берлин, Наталья Рязанова

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