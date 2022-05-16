Чиновник посоветовала обедневшим британцам больше работать

Замминистра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин посоветовала оказавшимся в трудной ситуации британцам больше работать. По ее мнению, только подработки и переход на более высокую должность помогут британцам в долгосрочной перспективе.

Рэйчел Маклин прокомментировала ситуацию в стране, когда многим гражданам перестало хватать денег из-за роста цен на товары и энергию. Чиновник заявила, что таким британцам стоит поискать дополнительную работу или должность с окладом побольше. Она признала, что подобный метод не поможет тем, кто уже имеет три работы.

«В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики, который обеспечит защиту граждан за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу. На этом мы сосредоточены как правительство», – цитирует замминистра Sky News.

Как сообщал «Новый День», более 2 млн взрослых британцев не могут позволить себе есть каждый день, а число людей с финансовыми проблемами за три месяца выросло на 57%. Каждый седьмой взрослый признался, что с начала года им приходилось урезать порции или вообще не есть, потому что они не могли купить продукты.

В то де время Лондон одобрил дополнительные 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) на военную помощь Украине. Ранее британские власти уже утвердили поставки Киеву на 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Лондон, Наталья Рязанова

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