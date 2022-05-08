Лондон отправит Киеву военную помощь еще на 1,6 млрд долларов

Великобритания выделит дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) на военную помощь Украине. Британское правительство заявило, что это станет очередным шагом для завершения конфликта.

Порядка 300 млн фунтов стерлингов будут потрачены на противотанковые радарные системы, оборудование для глушения GPS и приборы ночного видения, передает радиостанция LBC. Военная помощь отправится на Украине в дополнение к ранее одобренным поставкам на 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Во второй половине мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудит с главами оборонных предприятий наращивание производства вооружений. Он отметил, что военная помощь Украине помогает укреплять британскую безопасность и экономику, поскольку дает толчок разработке и производству современного оборонительного оборудования.

Заявление британских властей было обнародовано накануне переговоров лидеров стран G7 с участием президента Украины Владимира Зеленского. В видеоформате планируется обсудить дальнейшую поддержку Киева и новые санкции в отношении Москвы.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на 150 млн долларов. Америка планирует передать Украине артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

Лондон, Наталья Рязанова

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