Страны Латинской Америки приняли сторону России в ситуации на Украине, считают эксперты в Германии. Лидеры и жители ряда государств прямо заявили о поддержке российской стороны.

«Позиция правительств Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, которые считают Россию своим военным покровителем, однозначна. Президент Венесуэлы Николас Мадуро недавно заявил, что Венесуэла твердо стоит на стороне России», – передает немецкий телеканал ZDF.

Обозреватель отметил, что кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва «возлагает ответственность» за конфликт также на киевский режим.

«Я вижу, как президент Украины выступает по телевизору и получает овации от всех европейских парламентариев. Этот человек несет такую же ответственность, как и Путин», – заявил да Силва в интервью журналу Time.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес назвал аморальным санкционный удар по миру, сделанный так скоро после пандемии. Он подчеркнул, что антироссийские санкции негативно повлияли на весь мир, заявил.

Эксперт из Китая предложил пострадавшим от антироссийских санкций странам объединиться для защиты от действий Запада. Страны Латинской Америки, Китай, Индию призвали наращивать финансовое и торговое сотрудничество.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса. Решение принято в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Берлин, Наталья Рязанова

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