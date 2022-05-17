Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку о принятии страны в НАТО. Документ передадут альянсу одновременно с заявкой от Финляндии, сообщил телеканал SVT.

Анн Линде заявила, что вступление в североатлантический альянс станет лучшим решением для Швеции. Министр ожидает, что процедура будет завершена в течение года.

Днем 17 мая финский парламент рассмотрит вопрос о вступлении страны в НАТО и проведет голосование. По данным телеканала, президент Финляндии Саули Ниинисте проведет утверждение заявки дистанционно, поскольку находится с визитом в Швеции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин признал, что расширение НАТО за счет Финляндии, Швеции не создает непосредственную угрозу для России. Но расширение военной инфраструктуры альянса на территории этих стран вызовет ответную реакцию России в зависимости от фактических угроз.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что выступит против принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Для принятия новых членов все действующие участники должны одобрить расширение альянса.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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