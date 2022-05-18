российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 мая 2022, 11:58 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Джо Байден не выговорил название США

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден не смог выговорить название страны, которую он возглавляет. Видео с выступления американского лидера появилось в соцсетях.

На кадрах Байден произносит фразу: «Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч…». Здесь он пытается сказать USA, но ничего не выходит. Президент попытался выкрутиться, он улыбнулся и добавил: «Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах».

Как сообщал «Новый День», рейтинг доверия президента Байдена в апреле упал ниже рейтинга экс-президента Дональда Трампа, которого называли рекордсменом по неодобрению граждан. Действия Трампа одобряли 42% американцев, а действия Байдена – 41%.

В мае в ходе опросов выяснилось, что только 39% американцев одобряют работу Байдена на посту президента США. Его действиями в сфере экономики довольны и того меньше – 33%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Spiegel узнала об острой нехватке детского питания в США / США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты / «Второй» Вьетнам для США: Вашингтон «кинет» Евросоюз на украинском фронте / Рейтинг одобрения Байдена упал до 39% / В США 18-летний расист убил 10 человек в супермаркете / США нужно исцелить себя: «дефектная демократия» мешает другим странам выступить против России / В США мужчина открыл огонь по зрителям после матча НБА / В США мать убила троих детей, в которых «вселились бесы»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,