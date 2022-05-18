Джо Байден не выговорил название США

Президент США Джо Байден не смог выговорить название страны, которую он возглавляет. Видео с выступления американского лидера появилось в соцсетях.

На кадрах Байден произносит фразу: «Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч…». Здесь он пытается сказать USA, но ничего не выходит. Президент попытался выкрутиться, он улыбнулся и добавил: «Ай-яй-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах».

Как сообщал «Новый День», рейтинг доверия президента Байдена в апреле упал ниже рейтинга экс-президента Дональда Трампа, которого называли рекордсменом по неодобрению граждан. Действия Трампа одобряли 42% американцев, а действия Байдена – 41%.

В мае в ходе опросов выяснилось, что только 39% американцев одобряют работу Байдена на посту президента США. Его действиями в сфере экономики довольны и того меньше – 33%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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