США готовы снять санкции с Минска ради транспортировки зерна

США допускают временную отмену санкций в отношении Белоруссии в обмен на помощь в транспортировке украинского зерна. Вашингтон выведет из-под ограничений калийные удобрения, если стороны договорятся, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вашингтон рассчитывает на перевозку зерна с Украины в Литву по белорусской железной дороге. Составы доставят продовольствие в порт Клайпеда, откуда ему будет открыта дорога на мировые рынки.

В Российском Совфеде предупредили, что вывозом запасов зерна США и Евросоюз фактически обрекают Украину на голод. Киев под давлением Брюсселя организовал вывоз запасов пшеницы через порты Рени и Измаил на фоне угроза дефицита зерна и других продуктов внутри страны и провала посевной кампании.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что разрешить продовольственный кризис без продуктов и удобрений из РФ, Белоруссии и Украины невозможно. Он призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.

Москва, Наталья Рязанова

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