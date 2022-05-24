Японцы посоветовали властям «не задирать» Россию

Японские читатели Yahoo News Japan сошлись во мнении, что Японии не стоит «задирать» Россию. В случае агрессивного ответа Москвы Токио не сможет постоять за себя, считают простые граждане.

Поводом для дискуссии стала книга «День, когда Япония станет Украиной» экс-сотрудника японской дипломатической службы Акио Кавато. Автор предупредил, что, надеясь на помощь НАТО, Японии следует учитывать риск перекоса США в сторону крайней однополярности.

Многие интернет-пользователи согласились с автором и написали: «Лучше не задирать Россию, которой Япония непременно проиграет в войне, несмотря на поддержку НАТО». А часть читателей допустила, что властям пора переосмыслить внешнюю политику и безопасность Японии.

Бывший начальник штаба сухопутных сил самообороны Японии Есифуми Хибако также призвал военных «быстро извлечь уроки из российско-украинского конфликта», передает News-front.

Как сообщал «Новый День», Япония поддержала позицию Запада и осудила Россию за начало военной спецоперации по защите населения Донбасса. Токио несколько раз расширял пакет антироссийских санкций, в том числе введя ограничения в отношении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева, руководства донбасских республик.

На фоне антироссийских санкций три крупнейшие группы банков Японии уже потеряли более 350 млрд иен (более 2,7 млрд долларов). Основная часть потерь обусловлена невозвратными кредитами и потерей инвестиций в связанные с Россией проекты.

Токио, Наталья Рязанова

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