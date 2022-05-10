Япония ввела санкции против 140 граждан России и ЛДНР

МИД Японии объявил о расширении санкционного списка в связи с ситуацией на Украине. Под санкции попали 141 должностное лицо из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также 71 компания из России.

«Кабинет министров согласовал замораживание активов должностных лиц Российской Федерации (8 человек), Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (133 человека)», – говорится в заявлении на сайте японского МИДа.

В частности, ограничения коснутся премьер-министра РФ Михаила Мишустина, замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева, руководства донбасских республик.

Япония ввела запрет на экспорт товаров и проведение транзакций для российских компаний «Алмаз-Антей», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и других.

Напомним, с 12 мая вступят в силу японский санкции в отношении активов Сбербанка и Альфа-банка. Вместе с ними в черном списке оказались 398 физических и 28 юридических лиц из России. В то же время Япония заявила, что ответные российские санкции против Японии абсолютно неприемлемы.

Токио, Наталья Рязанова

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