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NewDayNews.ru

Четверг, 5 мая 2022, 11:22 мск

Новости Политика

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Япония назвала неприемлемыми санкции со стороны России

Фото: pixabay.com

Санкции России против Японии абсолютно неприемлемы, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он пригрозил Москве ответными мерами, передает телеканал NHK.

По мнению Фумио Кисида, именно Россия ответственная за сложившуюся ситуацию в отношениях с Японией, поскольку «обратилась к военным мерам» в отношении Украины. Министр обороны Японии Нобуо Киси поддержал мнение премьер-министра и предупредил, что подобные заявления России могут привести ее к изоляции и прекращению диалога.

Как сообщал «Новый День», Россия в ответ на антироссийскую кампанию Японии запретила въезд в страну премьер-министру Фумио Кисиде, главам японского МИД, Минобороны и еще 60 экспертам и общественным деятелям. Поводом для подобного решения стала высылка из Японии российских дипломатов и несколько пакетов санкций. Кроме того, Токио включил в «Синюю книгу по дипломатии» Южные Курилы как «незаконно оккупированные северные территории».

Токио, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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