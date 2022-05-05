Япония назвала неприемлемыми санкции со стороны России

Санкции России против Японии абсолютно неприемлемы, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он пригрозил Москве ответными мерами, передает телеканал NHK.

По мнению Фумио Кисида, именно Россия ответственная за сложившуюся ситуацию в отношениях с Японией, поскольку «обратилась к военным мерам» в отношении Украины. Министр обороны Японии Нобуо Киси поддержал мнение премьер-министра и предупредил, что подобные заявления России могут привести ее к изоляции и прекращению диалога.

Как сообщал «Новый День», Россия в ответ на антироссийскую кампанию Японии запретила въезд в страну премьер-министру Фумио Кисиде, главам японского МИД, Минобороны и еще 60 экспертам и общественным деятелям. Поводом для подобного решения стала высылка из Японии российских дипломатов и несколько пакетов санкций. Кроме того, Токио включил в «Синюю книгу по дипломатии» Южные Курилы как «незаконно оккупированные северные территории».

Токио, Наталья Рязанова

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