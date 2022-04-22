Япония вернулась к жесткой позиции по Южным Курилам, назвав их «незаконно оккупированными»

МИД Японии представил правительству «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год, в которой впервые с 2003 года назвал российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В ежегодном докладе о внешней политике также говорится, что южная часть Курильских островов «являются неотъемлемой частью территории Японии». Эта формулировка не использовалась в «синей книге» с 2011 года.

Таким образом, как отмечает агентство, на фоне ситуации на Украине «Токио вернулся к жесткой позиции в своем многолетнем территориальном споре с Москвой», отказавшись от примирительного подхода к Москве впервые после доклада 2003 года.

В прошлом году в докладе МИД Японии указывалось, что «северные территории» – это острова, на которые распространяется суверенитет Японии». «Правительство Японии обеспечивает тесный диалог между лидерами и главами МИД двух стран и продолжит активные переговоры с Россией на основе нашей базовой позиции – решение проблемы принадлежности четырех северных островов и последующее заключение мирного договора», – говорилось в документе (цитата по ТАСС).

В «синей книге» также упоминается российская военная спецоперация на Украине, которую японский МИД охарактеризовал как «безобразие, подрывающее основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии». Нынешние обстоятельства делают перспективы исхода территориальных переговоров Японии и России неопределенными, подчеркивается в докладе.

«Синяя книга по дипломатии» – это ежегодный доклад Японии о взаимоотношениях с другими странами, публикуется с 1957 года.

Ранее Япония ввела несколько пакетов санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. Под рестрикции попало руководство РФ, ряд банков и предприятий, частные лица. В ответ Москва отказалась обсуждать мирный договор с Японией и отозвала разрешение на безвизовое посещение японцами Курильских островов.

Мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны до сих пор не подписан из-за японских претензий на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи. Эти территории перешли к СССР по результатам войны в соответствии с международно-правовыми документами. Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над всеми Курильскими островами.

Токио, Наталья Петрова

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