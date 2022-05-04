Россия закрыла въезд премьеру Японии и еще 62 гражданам страны

Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну главе правительства Японии Фумио Кисиде, министру иностранных дел Ёсимасу Хаяси, министру обороны Киси Нобуо и еще 60 гражданам страны. Среди них политики, президенты ряда медиахолдингов, журналисты, профессора из четырех университетов. Об этом сообщает МИД РФ. Там отметили, что это ответная мера на политику правительства Японии в отношении России.

«Администрация Ф. Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Токио ведет политику, нацеленную на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету России.

Ранее Япония ввела несколько пакетов санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. Под рестрикции попало руководство РФ, ряд банков и предприятий, частные лица. В ответ Москва отказалась обсуждать мирный договор с Японией и отозвала разрешение на безвизовое посещение японцами Курильских островов. Позднее Токио выслал восемь российских дипломатов. Москва в ответ объявила об аналогичном шаге.

Москва, Наталья Петрова

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