МИД Италии вызвал российского посла

МИД Италии отрицал обвинения в некорректном отношении властей и СМИ страны к России. Это было высказано послу РФ в Италии Сергею Разову, которого вызвали во внешнеполитическое ведомство в Риме.

«Вызван посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов. Генеральный секретарь МИД Этторе Франческо Секуи решительно отверг высказанные недавно МИД России обвинения в некорректности некоторых представителей итальянских институтов и СМИ. Он также отверг претензии, касающиеся якобы причастности СМИ к ведению антироссийской кампании», – сообщила пресс-служба итальянского МИДа.

Разову также выразили осуждение за «неоправданную агрессию России на Украине». Итальянский дипломат высказал надежду, что ситуация вскоре разрешиться путем мирных переговоров.

МИД РФ в докладе «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах» привел примеры агрессии и дискриминации в отношении россиян в Италии. Там же говорилось об ангажированном подходе итальянской прессы при освещении ситуации на Украине.

ФРГ, Италия и Франция все более заинтересованы в скорейшем мирном разрешении ситуации на Украине. Западные страны вскоре могут разделиться в зависимости от того, каким хотят видеть итог конфликта.

Рим, Наталья Рязанова

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