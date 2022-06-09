Палата представителей США одобрила законы о контроле за оружием

Палата представителей США приняла пакет законопроектов «Закон о защите наших детей», который ужесточает контроль за оружием. Однако, парламентарии предсказали, что инициатива не пройдет чтение в сенате, передает CNN.

Авторы законопроекта предложили повысить возраст продажи полуавтоматического оружия с 18 лет до 21 года и запретить гражданское использование магазинов емкостью более 15 патронов. Также предложено установить уголовную ответственность за ненадлежащее хранение оружия дома и ужесточить – за его незаконный оборот.

Законопроект принят с 223 голосами «за» и 204 – «против». Сами парламентарии сомневаются, что предложение получит одобрение сената. Республиканцы уже заявили, что подобные законы станут нарушением прав американцев.

«Законопроект отнимает у законопослушных американских граждан права второй поправки, данные Богом и защищенные нашей Конституцией», – заявил представитель Огайо в Палате представителей Джим Джордан.

Как сообщал «Новый День», президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в техасской школе, где погиб 21 человек.

Эксперты отметили, что американские власти за последние 25 лет не приняли значимых мер по введению контроля над оружием. И американцы используют оружие как способ выплеснуть свое недовольство экономическими и социальными проблемами.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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