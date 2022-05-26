В Китае усомнились в состоятельности политической системы США

Бездействие властей США на фоне участившихся перестрелок с гибелью мирных граждан говорит о несостоятельности всей американской политической системы, пишет китайская Global Times.

Вопрос контроля за оружием снова стал актуальным после стрельбы в начальной школе американского города Увальд, где погибли 18 детей и трое взрослых. Президент США Джо Байден заявил, что намерен бросить вызов оружейному лобби.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выразил сожаление о трагедии в Штатах и напомнил, что американское правительство за последние 25 лет не приняло значимых мер по введению контроля над оружием.

Профессор китайского университета Жэньминь Диао Даминг отметил, что американцы используют оружие как способ выплеснуть свое недовольство экономическими и социальными проблемами, накопившимся за период пандемии напряжением в обществе. Доступность огнестрельного оружия в такие периоды создает дополнительный риск трагедии.

По данным Gun Violence Archive, с начала 2022 года случилось 212 массовых расстрелов на территории США. За это время от огнестрельного оружия погибли более 17 тыс. человек, а в 2021 году жертв было 45 тыс.

Автор статьи усомнился, что ослабевшая политическая система США способна изменить ситуацию. Обе американские партии получают поддержку от оружейного лобби. Обе публично предлагают меры по усилению контроля за оружием, чтобы набрать очки у избирателей. Но законопроекты не принимаются из-за постоянного противостояния партий друг другу.

«В то время как президент США Джо Байден снова призвал к действиям по контролю над оружием, наблюдатели и пользователи Сети, которые сетовали на растущее число массовых расстрелов, делающих Америку самым опасным местом в мире, выразили сомнения в том, что несостоятельная политическая система может внести какие-либо изменения», – говорится в публикации.

Обозреватель отметил, что США активно упрекает другие страны за нарушение прав человека, а внутри самих Штатов ни права, ни жизни людей не имеют значения. Иначе власти уже ограничили бы оборот оружия, чтобы предотвратить новые смерти.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что правовая система США деградирует, и в стране наступил хаос. Разные институты власти выражают несогласованные позиции и выдают противоречивые высказывания. Политик задумался о последствиях неуважения закона в стране, обладающей ядерным оружием.

Пекин, Наталья Рязанова

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