«Наступил хаос»: Володин оценил правовую систему США

Правовая система США деградирует, и в стране наступил хаос, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он задумался о последствиях неуважения закона в стране, обладающей ядерным оружием.

«Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят. Сегодня хаос в США точно наступил», – написал Володин в своем Telegram-канале.

В подтверждение он привел противоречивые заявления от официальных лиц Вашингтона. Белый дом заявил, что американские компании покинули российский рынок без давления со стороны Штатов. Но Конгресс несколько часов спустя предложил запретить американскому правительству вести дела с компаниями, продолжающими работу в России несмотря на санкции.

Порядка 54% американцев не одобряют работу президента США Джо Байдена на фоне роста инфляции в стране и ситуации на Украине. Рейтинг Байдена упал до минимума с начала его президентства – 40%, сообщил телеканал «Россия 24» со ссылкой на данные службы Ipsos.

Ранее МИД РФ заявил, что отношения с США держатся на волоске по вине американских властей. Для их сохранения Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы и остановить поставки вооружений Киеву.

Москва, Наталья Рязанова

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