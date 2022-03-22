«Наши отношения держатся на волоске»: МИД призвал США прекратить эскалацию и угрозы в адрес России

Отношения России и США сейчас «находятся на грани разрыва, держатся на волоске» по вине американских властей. Для их сохранения Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, сейчас виден «нисходящий тренд по вине США» в отношениях с Россией. Москва «воспринимает это с сожалением», – сказал Рябков (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Однако, по его словам, это не влияет на готовность России «адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями, санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США».

Дипломат также подчеркнул, что санкционное давление Вашингтона не окажут никакого влияния на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной спецоперации на Украине.

США для сохранения отношений с Россией «просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями», – сказал Рябков журналистам. «Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», – подчеркнул он.

Замминистра также отметил, что Вашингтон вряд ли готов оказать «позитивное воздействие на Киев», хотя это, полагает дипломат, дало бы определенную перспективу для нормализации российско-американских отношений, передает ТАСС.

Отношения России и США заметно ухудшились после начала военной спецоперации по защите населения республик Донбасса 24 февраля. США, Великобритания, члены ЕС и другие западные страны ввели несколько пакетов жестких санкций против России и увеличили поставки вооружений Украине.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина «военным преступником». Спустя сутки глава Белого дома назвал президента РФ «кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины». В Кремле назвали недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.

21 марта МИД России вручил послу США Джону Салливану ноту протеста в связи с неприемлемыми высказываниями Байдена. По мнению российского внешнеполитического ведомства, последние заявления президента США в адрес Владимира Путина ставят российско-американские отношения на грань разрыва.

Москва, Наталья Петрова

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