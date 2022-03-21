«Грань разрыва»: МИД РФ вручил ноту протеста послу США за неприемлемые высказывания Байдена

Последние заявления президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Как заявил МИД РФ, в связи с неприемлемыми высказываниями главы Белого дома послу США Джону Салливану была вручена нота протеста.

«Подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД РФ отметили, что перед американским послом был остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских диппредставительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования.

На прошлой неделе Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». Спустя сутки глава Белого дома выступил с оскорблениями в адрес президента РФ, назвав его «кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины». Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Москва, Мария Соколова

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