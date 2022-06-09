В Индонезии дети бросаются под колеса машин для челленджа в TikTok

В Индонезии подросток погиб под колесами грузовика. По словам его друзей, мальчик участвовал в челлендже для TikTok.

Как сообщает портал Nextshark, опасный челлендж под названием «Ангел смерти» появился в соцсетях в 2021 году. Подростки подвергают себя смертельному риску, выбегая на оживленную трассу.

Как объясняют сами пользователи, таким образом они бросают вызов смерти, надеясь, что автомобиль успеет остановиться. Отмечается, что челлендж уже стал причиной нескольких ДТП в Индонезии.

Соцсеть TikTok не в первый раз оказывается в центре скандала из-за роликов, при съемке которых страдают дети. Раньше подростки душили себя и теряли сознание, выполняя челлендж Black out, а также получали травмы спины и шеи при участии в Skull Breaker Challenge

Москва, Зоя Осколкова

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