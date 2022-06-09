В Греции инфляция достигла рекордного уровня

Инфляция в Греции ускорилась до рекордного уровня в 11,3% в мае, следует из данных статистической службы Elstat. Подобный уровень инфляции Афины регистрировали в декабре 1993 года.

В апреле инфляция находилась на уровне 10,2% в годовом выражении. При этом, за месяц заметнее всего подорожал газ – на 28,6%, и бензин – на 7,3%. По сравнению с маем 2021 года рост цен на «голубое топливо» остался лидирующим: 172,7%. Электроэнергия за год подорожала на 80,2%, солярка для отопления – на 65,1%, ГСМ – на 36,6%, приводит данные агентство «Прайм».

К концу мая инфляция в Германии составила 7,9% в годовом выражении. В последний раз такой уровень отмечали зимой 1973-1974 годов, во время нефтяного кризиса.

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз для мировой экономики на 2022 и 2023 годы в связи с ростом инфляции и проблем в цепочках поставок. Разгон инфляции и подорожание топлива стали последствиями антироссийских санкций, ужесточенных после начала военной спецоперации в Донбассе.

Афины, Наталья Рязанова

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