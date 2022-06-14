Чехия поддерживает Польшу в создании «новой польско-украинской Речи Посполитой», считает исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл. Аналитик посоветовал Праге помочь в поиске компромиссов, а не нагнетать обстановку вокруг ситуации на Украине.

Польша пытается использовать конфликт на Украине в собственных интересах. Один из них – восстановление исторических границ своих территорий, отмечает аналитик.

«И вдруг правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», – написал Вейгл в своей статье для портала iDNES.cz.

Аналитик предупредил, что шансы Киева на победу довольно шаткие. Он считает, что Праге следует быть более осторожной и помочь в поисках компромиссов, а не поддерживать эскалацию конфликта.

В конце мая Польша вызвалась на роль логистического и финансового центра по восстановлению Украины, который объединит различные финансовые фонды.

Параллельно на польской территории начали монтировать резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины. Работы ведутся аффилированной со спецслужбами компанией под контролем американских корпораций.

В Службе внешней разведки РФ отметили, что вместе с доступом к украинским сведениям государственной важности киевский режим фактически согласился с передачей Варшаве суверенитета.

Прага, Наталья Рязанова

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