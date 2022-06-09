Киевский режим фактически согласился с передачей Варшаве суверенитета, считают в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Польша уже получила доступ к украинским сведениям государственной важности.

В СВР отметили, что польские власти подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к передаче суверенитета, и он поддается.

«Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями. Мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

Так, Украина согласилась разместить в Польше резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины. Монтажом оборудования занимается аффилированная с польскими спецслужбами компания Siltec при сопровождении американских Dell, IBM и Cisco.

Варшава заявила, что перенос центра якобы повысит эффективность налогового ведомства. По факту, иностранным специалистам вручили доступ к данным о реальной ситуации в экономике Украины.

«Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины», – пояснили в СВР.

В конце мая офис Владимира Зеленского анонсировал присвоение особого статуса гражданам Польши на территории Украины. В российском МИДе отметили, что украинский президент добровольно передает гражданам другой страны права на территории своего государства, т.е. разбрасывается своей независимостью.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Польша «готова оттяпать» западную часть Украины. Вместе с тем, польский МИД напомнил, что часть украинской территории исторически находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой.

Киев, Наталья Рязанова

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