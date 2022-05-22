Приравняют к украинцам? Зеленский хочет дать гражданам Польши особый статус на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в парламент законопроект об особом статусе граждан Польши на территории страны. Об этом сообщила нардеп от партии «Слуга народа» Ольга Совгиря в своем телеграмм-канале. Она не раскрыла детали законопроекта.

Позже пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров рассказал о некоторых нюансах законопроекта. «Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины, и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, в Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон», – приводит слова представителя Зеленского издание «Страна.ua». Впрочем, по его словам, пока преждевременно говорить о какой-то конкретике, потому что законопроект все еще разрабатывается МИДом.

Добавим, что в воскресенье, 22 мая, в Верховной раде выступил президент Польши Анджей Дуда. В своей речи он предложил Украине заключить новый договор о добрососедстве. Также он пообещал, что Польша сделает все возможное, чтобы Украина вступила в ЕС. Отметим, что Дуда стал первым главой иностранного государства, который выступил в Верховной раде с момента начала спецоперации России на Украине.

После выступления Дуды Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей будет упрощено пересечение границы. По его словам, будет принято соответствующее двустороннее соглашение.

Напомним, в начале мая президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что границы между Польшей и братской Украиной исчезнут, а народы двух стран смогут «жить вместе на этой земле».

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша совместно с США прорабатывает планы установления контроля Варшавы над «своими историческими владениями» на Украине. Это заявление основано на разведсведениях от надежных источников, уточнили позднее в СВР.

Киев, Наталья Петрова

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