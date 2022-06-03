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Пятница, 3 июня 2022, 18:09 мск

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«Готовы оттяпать»: Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и ВСУ из-за Польши

Фото: администрация Зеленского

Между действующим президентом Украины Владимиром Зеленским и Вооруженными силами его страны начинается серьезное противостояние. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, поводом для конфликта стали претензии Польши на западные украинские территории.

«Польша – вы видите – и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать», – пояснил Лукашенко (цитата по агентству «Белта»).

«Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», – уточнил он.

Как считает Лукашенко, с украинской стороны скоро некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооруженные силы, и военные это видят. В этой связи белорусский лидер обратил внимание на сомнительных договоренностях и обещаниях украинского руководства в адрес Польши, что также вызывает негативную реакцию внутри националистических сил в Украине, в том числе среди военных.

«Они увидели, что он полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад (страны). Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными», – сказал президент Белоруссии.

Минск, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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