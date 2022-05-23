«Разбрасывается незалежностью»: Захарова оценила инициативу по особому статусу поляков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский «разбрасывается независимостью», когда просит парламент утвердить особый статус граждан Польши на украинской территории, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломата удивило, что при этом у украинского лидера остаются претензии к жителям Крыма.

Напомним, по инициативе Зеленского МИД Украины разрабатывает законопроект о присвоении полякам на Украине особого статуса. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров подтвердил, что положения будущего закона планируются аналогичными польскому документу о правах временно перемещенных лиц из Украины. Согласно закону, украинцам предоставлены все права граждан за исключением избирательного.

Представитель МИД РФ назвала инициативу Зеленского казусом суверенитета. По ее мнению, украинские власти волнует не столько варианты сохранения суверенитета своей страны, сколько – «кому отдать» суверенитет.

«Не сепаратисты, а сам президент передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины. Если киевский режим так активно разбрасывается своей незалежностью, то какие у украинской администрации вообще могут быть претензии к крымчанам?» – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Действия украинского лидера она оценила как легализацию захвата страны.

«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, 8 лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное – легализуя де-факто захват своей страны. Это делает президент Украины Зеленский», – подвела итог дипломат.

Москва, Наталья Рязанова

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