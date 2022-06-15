Блинкен: США продолжат поддерживать Тайвань

США продолжат помогать Тайваню в укреплении самообороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вашингтон намерен удостовериться, что у Тайбэя будут средства для сдерживания любой агрессии.

«Мы ясно дали понять, что наша приверженность оказанию помощи Тайваню в самообороне продолжается и будет продолжаться. Мы должны убедиться, что у Тайваня есть средства для эффективной защиты и для сдерживания любой агрессии», – сказал Блинкен в интервью телеканалу РВS.

Штаты «привержены политике «одного Китая», но вместе с тем, привержены и «выполнению обязательств в соответствии с законом об отношениях с Тайванем», отметил глава Госдепа. Вашингтон намерен проследить, чтобы никто не пытался изменить статус-кво Тайваня в одностороннем порядке

«То, что мы делаем, – это пытаемся сформировать такую среду для действий Пекина, которая может влиять на его решения», – добавил Блинкен.

В конце мая американский президент Джо Байден заявил, что США готовы военным путем защищать Тайвань в случае вторжения китайских военных. По его мнению, гегемонистское поведение Китая бросает вызов международному порядку.

В ответ МИД КНР призвал Штаты прекратить любые формы официальных контактов с Тайванем. А в Минобороны заверили, что Китай будет сражаться до конца при любой попытке отделить Тайвань.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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