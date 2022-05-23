Байден заявил о готовности оказать военную поддержку Тайваню

США готовы военным путем защищать Тайвань в случае вторжения китайских военных, заявил американский президент Джо Байден. По его мнению, гегемонистское поведение Китая бросает вызов международному порядку.

«Мы по-прежнему привержены поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», сказал Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

На вопрос готовы ли Штаты при необходимости военным путем защищать Тайвань американский лидер ответил: «Это обязательство, которое мы взяли на себя».

Оба лидера сошлись во мнении, что российская военная операция и гегемонистское поведение Китая бросают вызов международному порядку, передает телеканал NHK.

Как сообщал «Новый День», представители Госдепа США и Совбеза Белого дома заявили, что Штаты не поддерживают независимость Тайваня и сохраняют приверженность политике единого Китая. Оба политика подтвердили, что США не выступают за независимость Тайваня.

Вашингтон объявил о намерении продать Тайваню вооружения на 95 млн. долларов. Пекин на этой выразил решительный протест и резкое осуждение. По мнению руководства КНР, продажа американского оружия серьезно нарушает принцип одного Китая.

Токио, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»