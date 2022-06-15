Израиль согласился поставлять газ в Евросоюз

Евросоюз договорился о поставках израильского газа. Стороны планируют подписать соответствующее соглашение 15 июня, пишут «Известия».

Документ об экспорте израильского газа в Европу уже готов. Его подписание состоится при завершении трехдневного визита в Израиль главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Накануне Урсула фон дер Ляйен встретилась с министрами иностранных дел и энергетики Израиля. Она заявила, что прекращение поставок газа из России в ряд стран стало «шантажом» со стороны РФ за поддержку Европой киевского режима.

Евросоюз ищет альтернативных поставщиков голубого топлива, которые могли бы заменить Россию на европейском рынке. ЕС продолжает угрожать России введением полного эмбарго на покупку энергоносителей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что запрет импорта природного газа из России разрушит европейскую экономику. Страны ЕС уже столкнулись с негативными последствиями роста инфляции на фоне скачка цен на энергоносители.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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