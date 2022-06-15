Байден призвал нефтегазовые компании объяснить рост цен на бензин

Белый дом в США разослал нефтегазовым компаниям письмо с требованием объяснить рост цен на топливо. Подписанный американским президентом Джо Байденом документ отправился в Exxon Mobil, Marathon Petroleum, Valero Energy, Chevron и работающие в США Shell и BP.

Глава государства потребовал объяснений, почему поставщики не нарастили отгрузку топлива на внутренний рынок, чтобы сбить цены.

«Недостаток мощностей по нефтепереработке и беспрецедентные прибыли, к которым он приводит, ослабляют влияние исторических усилий моей администрации по борьбе с ростом цен. Они также увеличивают цены для потребителей», – цитирует письмо Reuters.

Джо Байден также призвал нефтяников составить «конкретные предложения», как увеличить поставки продукции.

Агентство отмечает, что президент США все чаще обвиняет в подорожании бензина не только антироссийские санкции, но и местные нефтяные компании. Он заявил, что нефтяники сберегают средства, отказываясь от инвестиций, и при этом недоплачивают налоги.

Ранее Джо Байден уже пытался найти виноватых в росте цен на бензин и инфляции в стране. Так, он заявил, что Штаты не видели ничего подобного «налогу Путина на еду и бензин». После этого американский лидер признал, что экономические трудности в Штатах являются «субпродуктом» помощи Украине.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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