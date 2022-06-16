Junge Welt: тысячи немцев рискуют работой из-за эмбарго на нефть

Десятки тысяч жителей ФРГ окажутся без работы после введения запрета на закупку российской нефти. Восточная Германия вообще может остаться без промышленности, пишет Junge Welt.

С начала следующего года нефтеперегонный завод в городе Шведт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург будет остановлен, поскольку на него перестанет поступать российское сырье. По данным издания, безработными станут 1,2 тыс. рабочих комбината, еще две тысячи сотрудников смежных предприятий. По всей Восточной Германии работы лишатся несколько десятков тысяч человек.

Местные власти беспокоятся, что эмбарго на российскую нефть может привести к полной деиндустриализации региона, т.е. исчезновению промышленности. Власти Бранденбурга потребовали от федерального правительств гарантий сохранения рабочих мест. В противном случае они призвали еще раз обдумать, стоит ли вводить в действие эмбарго на российскую нефть.

Запрет на закупку двух третей от импорта нефти из России вошел в шестой пакет санкций. Пакет вступил в силу 4 июня, но нефтяное эмбарго начнет действовать через полгода после этой даты.

В бундестаге уже предупредили, что отказ от российских энергоносителей грозит Евросоюзу возвратом к угольным электростанциям и деиндустриализации. Только это поможет пережить энергокризис, но и значительно отодвинет сроки перехода на зеленую энергию.

Берлин, Наталья Рязанова

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