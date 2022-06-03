Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России

В официальном журнале Европейского союза опубликован полный перечень шестого пакета санкций против России и Белоруссии в связи с последними событиями на Украине. Помимо предполагавшегося постепенного нефтяного эмбарго и отключения российских банков от системы SWIFT, в документе оговариваются персональные санкции, которые вступят в силу в субботу, 4 июня, а также ограничения против российских компаний.

Всего ограничения затронут 65 физических лиц и 18 компаний. В «черном списке» Евросоюза оказались сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и ряд других россиян, в том числе военнослужащих.

Также под ограничения ЕС попали сын и дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, а также жена Пескова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. По поводу решения в отношении членов своей семьи спикер Кремля выразил сожаление. «Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда», – сказал Песков в комментарии РИА «Новости».

В числе компаний, включенных в санкционный список ЕС, оказались ПАО «Сухой», ООО «Ульяновский автомобильный завод» и ПАО «КамАЗ».

Как сообщал «Новый День», шестой пакет антироссийских санкций был на согласовании почти месяц из-за споров о возможности полного отказа от российской нефти. В итоге согласовано частичное эмбарго, которое начнет действовать через полгода после основных санкций.

Также от системы SWIFT отключены российские Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития и реконструкции. Официально подтвержден запрет на вещание в ЕС телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.

Брюссель, Светлана Антонова

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