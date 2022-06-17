В Германии блогер попала под уголовку за поддержку спецоперации РФ в Донбассе

Власти Германии возбудили уголовное дело против блогера Алины Липп, которая отказалась критиковать российскую спецоперацию по защите населения Донбасса. Счета блогера и ее родных заморозили, передают «Известия».

С начала военной операции России девушка писала новости о происходящем в своем телеграм-канале. Себя она назвала свободной журналисткой и заявила, пишет правду. Крупные немецкие СМИ первыми выразили недовольство ее пророссийскими постами.

«Сначала, поскольку канал сильно рос, немцы начали там писать. Потом мне закрыли PayPal. Аккаунт закрыли, заморозили деньги на нем. Потом мне заморозили деньги на банковском счете», – рассказала Алина.

Позже замороженными оказался счета ее отца, и банки не сообщили причину. Лишь несколько дней назад Алина получила извещение об открытом в отношении нее уголовном деле. В нем же все происходящее с блогером объяснили тем, что она поддерживает российскую спецоперацию.

Алине Липп может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, после начала военной спецоперации России по защите населения Донбасса Youtube заблокировал ряд материалов и каналов российских госорганов. Основатель SpaceX Илон Маск признался, что получил от ряда стран призыв блокировать материалы российских СМИ в своей сети Starlink. И всем им отказал.

В Чехии 18 человек получили приговоры за «одобрение российской агрессии на Украине», более 50 находятся в стадии расследования. Среди них дело учительницы чешского языка из начальной школы. Она призывала учеников задуматься, правдиво ли Чешское телевидение, и предлагала поискать информацию о российской спецоперации в других источниках.

Москва, Наталья Рязанова

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