Сенат США одобрил ужесточение контроля за оружием

Сенат США принял пакет законов об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия. Законопроект передадут в палату представителей уже 24 июня, сообщает телеканал CNN.

65 сенаторов проголосовали за инициативу, причем, демократов поддержали 15 республиканцев. Против принятия пакета законов проголосовали 33 сенатора, все – республиканцы.

Документы передадут в палату представителей 24 июня, их могут рассмотреть в тот же день. В случае одобрения законы передадут на подпись президенту США Джо Байдену.

В рамках принятого законопроекта из бюджета выделят миллионы долларов на укрепление школьной безопасности, программ кризисного вмешательства и психологической помощи.

Напомним, законопроекты проходил рассмотрение в конгрессе в начале июня. Парламентарии сомневались, что сенат jдобрит пакет законов, поскольку многие республиканцы выступили против ужесточения контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Джо Байден призвал бросить вызов оружейным лобби после стрельбы в техасской школе, где погиб 21 человек.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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