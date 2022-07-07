Норвегия пропустила первые два контейнера с припасами на Шпицберген

Власти Норвегии пропустили первые два контейнера с российским грузом для шахтеров на Шпицбергене. Вместо российских судов контейнеры доставляют норвежские перевозчики, передает «Вести.ру».

«Два контейнера с припасами для Баренцбурга сейчас находятся на пути на норвежском корабле из Тромсё в Лонгйир», – сообщил пресс-секретарь МИД Норвегии.

Генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин отметил, что норвежская сторона сама предложила способ, как обойти ограничения. Доставка российских грузов на норвежских судах помогла разрешить ситуацию.

«Обходной маневр найден, норвежских перевозчиков никто задерживать не может. Придет застрявший контейнер с семью тоннами продуктов, так что вполне стабильная ситуация в плане продовольствия и технических деталей. Потому что с одним из контейнеров, который придет 8 июля, идет оборудование для шахты и для башни», – пояснил Сергей Гущин.

Грузы для российских поселений на Шпицбергене застряли КПП «Стурскуг» 28 июня. Осло сослался на антироссийские санкции. В ответ МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё и потребовало максимально быстро решить вопрос с доставкой грузов.

Москва, Наталья Рязанова

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