В МИД РФ вызвали представителя Норвегии из-за ситуации вокруг Шпицбергена

Министерство иностранных дел РФ назвало неприемлемой ситуацию с блокировкой грузов для ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» на Шпицбергене. МИД потребовал от норвежской стороны максимально быстро решить вопрос.

В министерстве подчеркнули, что в заблокированном грузе находятся критически важные для работы Треста и Генконсульства РФ на Шпицбергене товары. В их числе продукты, медоборудование, строительные материалы и запчасти для транспорта. Для прояснения ситуации днем 29 июня в МИД вызвали временную поверенную в делах Норвегии в России Сольвейг Россебё.

«Было заявлено о неприемлемой ситуации вокруг блокируемой доставки на Шпицберген грузов. Потребовали от норвежской стороны скорейшего решения вопроса. Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам», – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как сообщал «Новый День», власти Норвегии отказались пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене, обосновав свое решение антироссийскими санкциями. В Совфеде заявили, что действия норвежских властей противоречат принципам гуманизма и нарушают права человека. А также поставили под вопрос сохранение суверенитета Норвегии над архипелагом в связи с нарушением условий парижского договора 1920 года.

Москва, Наталья Рязанова

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