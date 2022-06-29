В Совфеде оценили отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицбергене

Отказ норвежских властей пропустить грузы для российских шахтеров противоречат принципам гуманизма и нарушают права человека, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Его возмущение поддержал сенатор Андрей Клишас, усомнившись в суверенитете Норвегии над Шпицбергеном.

Ранее власти Норвегии отказались пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг». Осло обосновал свой отказ антироссийскими санкциями.

Косачев подчеркнул, что Норвегия нарушила свои международные обязательства, закрепленные Парижским договором 1920 года. А именно пропускать грузы без ограничений.

«Норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма. Страны признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, однако на условиях, которые определены самим Парижским договором», – написал политик в своем телеграм-канале.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что после нарушения договора суверенитет Осло над Шпицбергеном оказался не таким незыблемым.

«Переводя с дипломатического на юридический – после действий Норвегии суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом», – написал Клишас в телеграм-канале.

Сенатор потребовал обеспечить работающих на Шпицбергене россиян всем необходимым, в том числе, гарантировать их безопасность.

Москва, Наталья Рязанова

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