«Ни одного из этих ужасных событий не произошло бы…» – Дональд Трамп о событиях на Украине и кризисе в США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы он продолжал руководить страной, событий на Украине и стремительного роста инфляции в США не произошло, пишет издание Аxios.

«Ни одного из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», – сказал он (цитата по РБК).

Трамп подчеркнул, что в данный момент для США все выглядит «не очень хорошо» из-за «крупного конфликта, выходящего из-под контроля в Европе», и «самой высокой инфляции, которую можно припомнить».

По его словам, страна пришла в упадок: инфляция бьет рекорды, а цены на топливо растут с невероятной скоростью. Кроме того, Трамп припомнил вывод американских войск из Афганистана. Что касается Украины, то, по его прогнозу, ситуация в этом регионе лишь ухудшится, однако всего этого можно было избежать, если бы выборы 2020 года прошли иначе.

«Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не случилось», – заявил экс-президент Соединенных Штатов (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021 года. Политик не смог переизбраться на второй срок, проиграв на выборах Джо Байдену. При этом Трамп допускал участие в президентских выборах 2024 года.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»